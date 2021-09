Furto di 6 pezzi di salame e 14 confezioni di tonno, condannati Rito abbreviato: 4 mesi a due napoletani

I loro nomi erano balzati all'onore delle cronache alla vigilia di Pasqua, quando erano stati arrestati per il furto in un supermercato di Paolisi. Sei pezzi di salame napoletano e 14 confezioni di tonno, di due diverse marche: questo il bottino del colpo costato la condanna a 4 mesi stabilita dal giudice Daniela Falllarino, al termine di un rito abbreviato, per Marco Dario (avvocato Fabio Russo), 43 anni, e Salvatore Albergo, 42 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, di Casoria. Al primo è stato revocato l'obbligo di firma, all'altro quello di dimora.

Come si ricorderà, inseguita dai carabinieri della Stazione di Arpaia, l'auto a bordo della quale viaggiavano era stata bloccata lungo l'Appia dalla Volante, che aveva ricevuto la segnalazione relativa alla macchina ricercata. Comparsi dinanzi al giudice, erano stati rimessi in libertà con l'obbligo di dimora, poi attenuato dal Riesame, per Dario, in quello di firma. A seguiree, la direttissima e, ora, la condanna.