Dramma a Guardia Sanframondi, muore un bimbo di 17 giorni La tragedia nella notte. Disposti accertamenti medico legali, indagano i carabinieri

Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso di un neonato di appena 17 giorni morto nella notte a Guardia Sanframondi. Ad accorgersi del dramma è stata la madre che ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. Inutili purtroppo i tentativi di strappare alla morte il piccolo che, sembra abbia avuto un problema respiratorio per cause che ora sono in corso di accertamento. Da una prima ricostruzione, sembra che il piccolo dopo la poppata in piena notte si sia addormentato, poi il dramma.

Al temrine degli accertamenti, la salma è stata trasferita al San Pio di Benevento per gli accertamenti medico legali che potrebbero essere disposti già nelle prossime ore.

IN AGGIORNAMENTO