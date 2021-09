Orologi e preziosi senza documenti sulla provenienza, blitz in un 'Compro oro' Il titolare denunciato per ricettazione

Oggetti in oro, orologi ed altre pietre preziose per un valore commerciale stimato in circa 75mila euro. Li ha sequestrati la guardia di finanza al titolare di un 'Compro oro' nel centro di Benevento che non sarebbe stato in grado di dimostrarne la provenienza. La visita delle fiamme gialle è scattata dopo la denuncia di una persona che aveva riconosciuto come proprio un bracciale che gli era stato rubato, in vendita in quel locale.

322 tra anelli con pietre preziose, orologi antichi interamente d’oro, bracciali, collane, ciondoli e spille di materiale aureo i pezzi ai quali sono stati apposti i sigilli dopo un controllo della documentazione che, partito da quella del monile trafugato, si è estesa anche al resto della merce. Per il commerciante la denuncia per una ipotesi di reato di ricettazione.