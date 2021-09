Detenuto ai domiciliari, sorpreso in strada: arrestato un 59enne Antonio Del Grosso, di Benevento, fermato dai carabinieri

Lo hanno sorpreso in strada, dove non si sarebbe potuto trovare perchè ai domiciliari. E' per questo che i carabinieri hanno arrestato per evasione Antonio Del Grosso (avvocato Antonio Leone), 59 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, sottoposto alla detenzione in casa per un furto compiuto ad Avellino.

Fermato dai militari, per l'uomo sono stati disposti dalla Procura i domiciliari, in attesa della convalida dinanzi al Gip.