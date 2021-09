Maltempo, danni ingenti al Liceo Guacci di Benevento: fino a mercoledì in Dad Vetri rotti e allagamenti, sospensione delle lezioni in presenza presso la scuola di via Calandra

Ingenti i danni subiti dall'istituto Guacci di via Calandra a Benevento a causa del nubifragio di venerdì scorso che si è abbattuto in numerosi centri della provincia. Una delle zone più colpite è stata proprio via Calndra dove un grosso ramo di uno dei pini ha distrutto due auto in sosta. A pochi metri di distanza la facoltà di Giurisprudenza e l'edificio che ospita il Liceo Guacci devastato dalla pioggia e dalle fortissime raffiche di vento. Vetri infranti, pareti bagnate e ambienti allagati specialmente ai piano più alti. Danni che hanno reso necessario l'interruzione della didattica in presenza per consentire la completa messa in sicurezza della scuola. Ieri in serata la comunicazione della preside, Giustina Anna Gerarda Mazza: “A seguito delle avversità atmosferiche del 17 settembre, che hanno comportato la sospensione delle attività didattiche e la chiusura degli uffici di segreteria nella giornata di sabato, la sede centrale di via Calandra ha subito danni alle vetrate dei piani 3°, 4° e 5° che necessitano di lavori di messa in sicurezza. Per questi motivi, onde consentire l’esecuzione di tali lavori, le classi della sede centrale, nei giorni 20, 21 e 22, svolgeranno il proprio orario di lezione in modalità a distanza (DAD), collegandosi alla piattaforma digitale con le stesse procedure già utilizzate lo scorso anno scolastico... Le classi della sede succursale di via F. Compagna svolgeranno, invece, il proprio orario di lezioni regolarmente in presenza. Infine, gli uffici di segreteria riprenderanno regolarmente la loro funzionalità e il servizio di tutto il personale ATA non subirà alcuna variazione”.

Nei giorni scorsi i vigili del fuoco del comando provinciale hanno effettuato più sopralluoghi all'interno dell'istituto anche per rimuovere i tanti vetri andati in frantumi.