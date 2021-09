"Assunzioni fittizie per incassare la disoccupazione", chiesto processo per 24 Udienza preliminare a maggio, contestate a vario titolo truffa e tentata truffa

L'udienza preliminare era in programma questa mattina dinanzi al gup Gelsomina Palmieri, ma un problema di notifiche ha determinato il suo slittamento al 16 maggio del prossimo. Riguarda 24 persone di cui il sostituto procuratore Assunta Tillo ha chiesto il rinvio a giudizio in una delle inchieste sulle presunte truffe in materia di indennità di disoccupazione.

L'ennesimo filone ruota attorno ad una società di costruzioni di cui viene indicato come legale rappresentante Kastriot Koleci, 40 anni, nazionalità albanese, domiciliato in provincia di Caserta, ritenuto irreperibile. Una impresa che, sostengono gli inquirenti, avrebbe fatto figurare come fittiziamente assunti una ventina di lavoratori. In questo modo avrebbe indotto in errore l'Inps sull'erogazione delle indennità di disoccupazione per un importo complessivo stimato in oltre 130mila euro, da gennaio del 2014 ad agosto del 2018.

L'elenco include Maria Teresa Calabrese, 48 anni, di Vitulano, Raffaele Bruno, 61 anni, di Pontelandolfo, Davide Di Costanzo, 39 anni, di Benevento, Giuseppina Donadio, 50 anni, della provincia di Matera, Vito Lino Iadarola, 49 anni, di Ponte, Maria Antonia Fiore, 50 anni, di Foglianise, Antonio Fusco, 42 anni, di Foligno, Salvatore Giardiello, 38 anni, di Napoli, Annamaria Iuliano, 35 anni, di Benevento, Sergio Moccia, 36 anni, di Benevento, Stanislao Moccia, 44 anni, di Benevento, Antonio Mideo, 61 anni, di Castelpagano, Giovanni Montemarano, 32 anni, di Amorosi, Valeria Montemarano, 28 anni, di Amorosi, Elena Nadabaica ora Elna Pasaniuc, 47 anni, origini rumene, ritenuta irreperibile, Cipriano Puzella, 50 anni,, di Paupisi, Carmelina Tribuno, 57 anni, di Foglianise, Pasqualina Vicerè, 66 anni, di Benevento, Antonio Verdile, 34 anni, di Benevento, Salvatore Verdile, 65 anni, di Benevento.

Koleci deve rispondere, inoltre, di un tentativo di truffa in concorso con Rito De Michele, 32 anni, della provincia di Trento, Francesco Matarazzo, 30 anni, di Benevento, Luigi Ruscito, 54 anni, di Ponte. Sarebbe saltato per un accertamento dell'Ispettorato del lavoro di Benevento, che avrebbe disconosciuto i rapporti di lavoro con i tre dipendenti e tutti i benefici assistenziali e previdenziali. I fatti, in questo caso, vanno dall'aprile del 2013 al marzo del 2015.

Sono impegnati nella difesa gli avvocati Antonio Leone, Angelo Leone, Marco Capodiferro, Mauro Carrozini, Fabio Russo, Giulio Penna, Patrizia Pastore, Antonella Tornusciolo, Emanuele Gallo.