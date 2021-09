Il prefetto Torlontano incontra il neo questore Giobbi Al centro della visita in prefettura anche tematiche e problematiche di ordine e sicurezza pubblica

Dopo la cerimonia di insediamento il questore Edgardo Giobbi è stato ricevuto in Prefettura dal prefetto Carlo Torlontano. Il prefetto ha augurato al nuovo Questore un proficuo lavoro per il nuovo incarico assunto in terra sannita, “auspicando il mantenimento degli eccellenti rapporti interistituzionali esistenti e della grande sinergia tra le forze di polizia a servizio del territorio provinciale”. L’incontro, che si è svolto in un clima di viva cordialità, è stato inoltre l’ occasione per approfondire sia tematiche di carattere generale che problematiche attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica a livello provinciale.