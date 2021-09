Due auto distrutte da un incendio nella notte È accaduto a Campoli del Monte Taburno. Indagano i carabinieri

Sono due le auto distrutte da un incendio divampato la scorsa notte nelle campagne di Campoli del Mobte Taburno nel Sannio. L'allarme è stato lanciato dal proprietario dei veicoli lasciati in sosta nei pressi di un'abitazione. Secondo una prima ricostruzione l'incendio avrebbe interessato prima un'Audi A3 poi si sarebbe propagato ad un fuoristrada Suzuki parcheggiato accanto. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Spento il rogo avviate le indagini per stabilire cosa abbia scatenato il rogo. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata. Durante il sopralluogo non sono state rilevate tracce di liquido infiammabile o altri elementi che facciano pensare ad un gesto doloso. Il proprietario dei veicoli è stato ascoltato dai militari. Non è escluso, in questo caso, che a scatenare le fiamme possa essere stata una causa accidentale.