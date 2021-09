Due Fiat Panda rubate nella notte e smontate: ritrovate in un terreno - FOTO Le auto, entrambe alimentate a metano, portate via da due abitazioni a Benevento. Indaga la Polizia

L'allarme era scattato ieri sera, intorno alla mezzanotte, quando il proprietario di una Fiat Panda si era accorto che qualcuno gli aveva portato via l'auto lasciata in sosta nei pressi della sua abitazione. Sul posto erano intervenute le forze dell'ordine ma dei malviventi e dell'auto nessuna traccia. Questa mattina, il ritrovamento poco distante. Non una, ma due Fiat Panda, entrambe alimentate a metano e rubate a poca distanza l'una dall'altra. Erano state nascoste alle spalle di un casolare a Ponte delle Tavole, tra gli svincoli del Raccordo e via Segni, sotto un grosso albero di faggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura sannita e della Polizia Scientifica per i rilievi.

Ad entrambi i veicoli sono state smontate alcune parti. Sono ora in corso le indagini per cercare di risalire agli autori del furto. Non è escluso che i malviventi siano stati 'disturbati' nella notte dall'arrivo anche delle pattuglie dei carabinieri che hanno effettuato numerosi giri nella zona e quindi abbiano deciso di abbandonare i veicoli in quel luogo.