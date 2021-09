Spaccio di droga al rione Libertà, assolta Elena Altivalle La sentenza del giudice Fallarino

Era accusata di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, ma è stata assolta. E' la sentenza del giudice Fallarino per Elena Altivalle (avvocati Vittorio Fucci e Anna Corrrao), 44 anni, di Benevento, che nel 2017 era stata arrestata in una operazione antidroga della guardia di finanza al pari del marito. Lui era finito in carcere, lei ai domiciliari, che aveva lasciato dopo qualche giorno.

Il gip aveva infatti disposto per lei l'obbligo di firma dopo gli interrogatori di garanzia, nel corso dei quali l'uomo, che aveva poi patteggiato la pena di 3 anni, aveva escluso qualsiasi responsabilità della coniuge. Oggi la conclusione del processo, scandita dalla richiesta di una condanna a 3 anni avanzata dal Pm ma, come detto, non accolta dal giudice.