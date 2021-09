Box in vendita per mille euro: è una truffa, denunciate madre e figlia Le indagini dei carabinieri di Baselice

Un box di alluminio messo in vendita su un noto sito internet per mille euro si è in realtà rivelata una truffa. Nel mirino dei carabinieri di Baselice una 22enne e una 55enne, madre e figlia denunciate per truffa e favoreggiamento. I militari di Baselice e i colleghi della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, al termine delle indagini, avviate a marzo scorso, sono riusciti ad identificare le presunte autrici del raggiro. Per la struttura erano stati versati i mille euro pattuiti ma la merce non era stata spedita al destinatario. Di qui la denuncia e l'avvio delle indagini.