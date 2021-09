Ordine degli avvocati: lascia Calderazzo, al suo posto Cilenti La novità nel Consiglio

Ancora una novità nella composizione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento ed Ariano Irpino. L'ha determinata uno dei componenti, l'avvocato Titti Calderazzo, che ha lasciato la professione forense dopo aver vinto il concorso per cancelliere. Una condizione che rende incompatibile la presenza nel parlamentino, nel quale sarà sostituito dal collega Giuseppe Cilenti.

Un anno fa, sempre per motivi lavorativi, un altro membro aveva rassegnato le dimissioni, al suo posto l'avvocato Nicola Covino. L'attuale Consiglio dell'Ordine, come è noto, è stato definito nel marzo del 2020 dopo la dichiarazione di decadenza, per il doppio mandato consecutivo, di nove rappresentanti.

Ad aprile, poi, l'elezione di Stefania Pavone come presidente, Vincenzo Regardi vice, Vincenzo Sguera segretario ed Angela Abbamondi tesoriere, grazie all'accordo tra i quattro dei tredici consiglieri di Iniziativa forense e gli otto di Rinnovamento: una formazione che ora, con i due nuovi ingressi, ha aumentato il suo peso.