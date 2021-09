Ladri forano una parete e tentano il colpo in un bar di Forchia Malviventi messi in fuga dall'allarme e dall'arrivo di vigilanza e carabinieri

Tentato furto nella notte ai danni di un bar - tabacchi nel territorio di Forchia. Malviventi che hanno desistito dall'intento di rubare all'interno dell'attività commerciale grazie all'entrata in funzione dell'allarme che ha fatto intervenire la vigilanza privata e i carabinieri che hanno visionato il foro effettuato ed avviato le indagini per risalire ad elementi utili che possano far identificare gli autori del tentato raid.