Scooter contro un'auto, ferito un 17enne di Benevento E' accaduto in via del Pomerio. Il giovane trasportato Al San Pio dall'Unità di rianimazione del 118

E' stato trasportato presso l'ospedale San Pio di Benevento il 17enne della città rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo via del Pomerio. Lo scontro è avvenuto tra lo scooter guidato dallo studente e una Volkswagen Passat station wagon. Violento l'impatto del motorino contro la parte posteriore del veicolo. Il giovane è finito con la testa nel lunotto posteriore andato in frantumi. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari della Croce Rossa 118 che hanno trasportato il malcapitato al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera San Pio per accertamenti.

Saranno ora gli accertamenti delel forze dell'ordine a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.