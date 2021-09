Vuole raggiungere fratello in Australia ma le chiedono soldi, arrestato 24enne Indagini dei carabinieri. La storia di una giovane arrivata nel Sannio dopo essere fuggita da Kabul

Era riuscita a scappare da Kabul mentre i talebani entravano nuovamente nella città. Il suo unico intento era quello di raggiungere il fratello in Australia, ma in Italia, e in particolare in un centro di accoglienza di Paupisi nel Sannio trova una persona che le chiede dei soldi per riprendere il viaggio verso il continente oceanico. Sono i contorni della storia di immigrazione e disperazione con i quali si è scontrata una 24enne afgana. Una storia triste che ha però portato all'arresto, da parte dei carabinieri, di un 24enne afgano con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Tutto ha avuto inizio quando la ventiquattrenne afgana, ospite del Centro di Accoglienza S.P.R.A.R. di Paupisi, si era confidata con un’operatrice della struttura di aver consegnato somme di denaro per poter ricongiungersi al fratello in Australia. Di qui l'avvio delle indagini dei militari della Stazione di Paupisi e del Nucleo Operativo e Radiomobile che hanno consentito di identificare il giovane.

La donna, che si era imbarcata all’aeroporto di Hamid-Karzai (Kabul), nel corso dei tumulti dovuti al ritiro delle truppe americane, aveva richiesto aiuto ad alcuni connazionali per lasciare il Paese e raggiungere il fratello in Australia, anche lui in fuga da Kabul, pagando la somma iniziale di 2mila euro per giungere l'Italia e successivamente le erano stati richiesti altri 5mila euro per terminare l’operazione di ricongiungimento.

Un racconto disperato quella della giovane afgana che è stato poi riscontrato dai militari che durante una perquisizione hanno trovato, nella disponibilità dell'indagato, parte dei soldi e una foto della donna. Al termine delle indagini per il 24enne è stato disposto l'arresto e il trasferimento in carcere a Benevento.