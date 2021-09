Ruba dati sensibili e usa carta di credito per scommettere, denunciato L'uomo è stato identificato dai militari della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo

Ancora l'autore di una truffa telematca identificato e denunciato dai carabinieri della Compagnia di san Bartolomeo in Galdo che, dopo il caso di Baselice, questa volta hanno fatto luce su un'altra truffa online avvenuta a Castelfranco in Miscano, dopo che la vittima aveva denunciato l'accaduto ai carabinieri della Locale stazione.

Nel mirino stavolta è finito un 33enne napoletano che a marzo scorso, secondo l'accusa, era riuscito a carpire i dati sensibili della carta di credito della vittima e li aveva utilizzati per effettuare dei pagamenti, per un totale di circa mille euro, per scommesse su un noto sito internet.