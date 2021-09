Giovane detenuto suicida, indagato un medico dell'Asl: martedì l'autopsia La fine del 27enne napoletano. Omissione in atti ufficio e morte come conseguenza di altro delitto

Omissione in atti di ufficio e morte come conseguenza di altro delitto: sono le ipotesi di reato prospettate a carico di un medico dell'Asl, in servizio presso il Dipartimento di salute mentale, 'avvisato' dal sostituto procuratore Maria Colucci in vista dell'autopsia del 27enne napoletano che lunedì si è tolto la vita nel carcere di Benevento.

Un atto dovuto per consentire al professionista – difeso in questa fase dall'avvocato Fabio R usso - di nominare un suo specialista che partecipi all'esame. Altrettanto potranno fare, ovviamente, il papà ed il fratello, della vittima, assistiti dall'avvocato Roberto Chignoli.

L'incarico sarà affidato martedì prossimo dal Pm al medico legale Umberto De Gennaro e al dottore Alfonso Tramontano, che si occuperà della consulenza psichiatrica attraverso la valutazione della documentazione riguardante il giovane. Che, come si ricorderà, era stato trovato impiccato nella sua cella, a distanza di due giorni dal momento in cui era arrivato da Palermo.

Sul caso era intervenuto il Garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello. “Le persone affette da problemi psichici devono evitare il carcere – aveva tuonato -. E' incompatibile perchè nel medesimo non vengono adeguatamente curate. Uno scandalo".

"Contrariamente alle altre volte – aveva aggiunto -, non intendo interrogarmi sulle cause che hanno indotto il giovane detenuto, con problemi psichici, a compiere il gesto estremo, Non intendo farlo né per sfuggire alla disamina attenta ed approfondita del dato né per trattare la triste notizia con superficialità ma semplicemente perché la risposta, è ben nota a tutti coloro che sono responsabili di questo ulteriore tragico evento. Solo ed esclusivamente le Istituzioni che ai vari livelli: sanitario, dell’amministrazione penitenziaria, della magistratura, Dipartimenti di salute mentale e in primis la politica finta e pavida. Che la retorica lasci spazio ai facta concludentia. In presenza di soggetti affetti da problemi psichici per una cura dei medesimi presso strutture alternative laddove possibile, diversamente, se obbligati a rimanere in carcere , che vengano seguiti e monitorati da figure professionali ad hoc e a tempo pieno: in primis Psichiatri, tecnici della riabilitazione, psicologi, assistenti sociali. A Benevento, e in tantissimi Istituti penitenziari della Campania non è così”.