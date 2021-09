Non solo Valentino, interrogato anche il comandante dei vigili Iannotta Per lui il Pm ha chiesto la sospensione per due mesi dalle funzioni. Attesa per la decisione del Gip

Non solo l'interrogatorio dell'ex sindaco di Sant'Agata dei Goti, Carmine Valentino, del quale abbiamo dato conto in un altro servizio, ma anche quello di Vincenzo Iannotta, comandante della polizia municipale saticulana. Difeso dall'avvocato Gennaro Iannotti, è ccomparso dinanzi al gip Gelsomina Palmieri per un interrogatorio propedeutico all'applicazione della misura - l'interdizione per due mesi dall'esercizio delle pubbliche funzioni- che il sostituto procuratore Francesco Sansobrino ha chiesto per lui.

Iannotta è stato chiamato in causa, in concorso con Valentino, per le ipotesi di reato di turbativa di gara e falso, relative al suo ruolo di membro che nella commissione aggiudicatrice della gara per l'esternalizzazione del servizio di riscossione dei tributi aveva sostituito la segretaria comunale, che si era dimessa.

Rispondendo alle domande del Gip e del Pm, Iannotta ha respinto ogni addebito, fornendo tutti i chiarimenti sulle procedure seguite, ora resta da capire la decisione della dottoressa Palmieri sull'adozione della misura a suo carico. Una eventualità contro la quale si è espresso l'avvocato Iannotti, per l'assenza sia delle esigenze cautelari, sia dei gravi indizi di colpevolezza.