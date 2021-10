"Ha rubato i soldi ad un anziano", badante fermata in aeroporto Una 37enne rumena ai domiciliari

L'hanno bloccata all'aeroporto di Fiumicino, che aveva raggiunto per tornare nel suo Paese, e l'hanno arrestata. Nel mirino della polizia di frontiera è finita una 37enne di nazionalità rumena, colpita una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari adottata dal Gip di Benevento su richiesta della Procura.

La donna è indagata per furto aggravato e continuato in una abitazione, si sarebbe impossessata di 40mila euro di un ultraottantenne della provincia di Avellino di cui era la badante. E' l'epilogo di una inchiesta avvviata dopo la denuncia raccolta dai carabinieri della Stazione di Sant’Angelo all’Esca, ai quali si era rivolto l'anziano, che aveva riferito i suoi sospetti sulla cittadina straniera, l'unica persona estranea alla famiglia ad avere libero accesso agli armadi ed ai cassetti di casa.

L'attività investigativa avrebbe consentito di acquisire gravi indizi a carico della 37enne, fermata, come detto, in aeroporto, ed arrestata.