Vogliono controllarlo, lui non risponde: assolto un giovane Un 27enne era accusato di aver violato la misura di prevenzione

Era accusato di aver violato la misura di prevenzione, ma è stato assolto. Il fatto non sussiste: lo ha sentenziato il giudice Simonetta Rotili al termine del processo a carico di Amedeo Maglione, 27 anni.

Difeso dall'avvocato Antonio Leone, il giovane era stato chiamato in causa perchè nel 2016, secondo il Pm, non aveva risposto in occasione di due controlli della polizia giudiziaria.