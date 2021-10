Racket viti, per Coletta pena ridotta da 14 anni e 6 mesi a 7 anni Incidente di esecuzione, applicata la continuazione tra due condanne

Da 14 anni e 6 mesi a 7 anni. E' la pena definita dal Tribunale, al termine di un incidente di esecuzione, e dopo l'applicazione della continuazione, sollecitata dall'avvocato Antonio Leone, per Giovanni Coletta, 61 anni, di Castelvenere, una delle persone convolte nell'indagine del pm Patrizia Filomena Rosa e dei carabinieri del Nucleo operativo di Cerreto Sannita sul racket delle viti in Valle Telesina.

Più in particolare, nel febbraio del 2019 Coletta era stato condannato a 8 anni e 6 mesi per una estorsione, con una sentenza del Tribunale che si era aggiunta a quella del giudice Anita Polito, che nel novembre del 2018 gli aveva inflitto 6 anni per due estorsioni che avrebbe commesso a Castelvenere nell'ottobre 2015.

Nel mirino degli inquirenti, come si ricorderà, il denaro chiesto per la guardiania ai proprietari dei vigneti, che sarebbero stati costretti a sborsarlo, tra marzo ed ottobre 2015, per evitare il danneggiamento delle coltivazioni tra Guardia Sanframondi e Castelvenere.