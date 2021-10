Tutela dei diritti dell'uomo: per tre giorni Benevento al centro della ribalta Da venerdì a domenica, a Palazzo Paolo V, 30 professionisti provenienti da tutta Italia

L'appuntamento è da venerdì a domenica a Palazzo Paolo V: è qui che si ritroveranno, provenienti da tutta Italia, 30 professionisti impegnati nella tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. Benevento sarà infatti la sede di 'Wecanduit | 2021', il Corso di formazione in presenza dedicato alla Convenzione ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Vasto il programma: dagli ultimi arresti della Corte EDU relativi alla competenza della Corte, al margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati, sino alle questioni tuttora aperte in ambito penale - confisca di prevenzione, 41-bis, tutela della salute mentale nelle carceri - con, ovviamente, un focus dedicato al delicato rapporto tra restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica e godimento delle libertà individuali.

I partecipanti ascolteranno gli interventi degli avvocati Giovanni Romano, Egidio Lizza e Matteo De Longis, direttore del Corso.

Ospite d’eccezione Roberto Chenal, giurista in servizio presso la Divisione Italiana della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

All’inaugurazione interverranno, per portare il loro saluto, il sindaco Clemente Mastella, Felice Casucci, assessore regionale alla Semplificazione amministrativa ed al Turismo; Simonetta Rotili, magistrato del Tribunale, il procuratore Aldo Policastro, i presidenti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e della Camera penale, Stefania Pavone e Simona Barbone.

L’iniziativa, che nasce dalla decennale esperienza maturata da DUit srl, società di formazione giuridica internazionale, nell’ambito del Corso Robert Schuman, master quindicinale organizzato annualmente a Strasburgo, è stata pensata anche come occasione per far conoscere la città di Benevento- il Comune ha concesso il patrocinio morale- ed il suo patrimonio enogastronomico. Il programma dettagliato dell’evento è disponibile al seguente indirizzo: https://corsorobertschuman.eu/wecanduit-2021/programma/.