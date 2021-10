Si fingono impiegati dell'Enel e tentano una truffa, denunciati dai carabinieri Una pensionata di Ceppaloni ha fatto scattare l'allarme

Non si è lasciata convincere e quando ha evidentemente capito di essere finita nel mirino di due truffatori ha allertato i carabinieri. Due persone denunciate per tentata truffa dai militari della Stazione di Ceppaloni. E' accaduto martedì sera quando al 112 è arrivata la richiesta di una pensionata. Secondo la ricostruzione prospettata dagli investigatori, i due, un 30enne della provincia di Napoli e un 21enne sannita, hanno chiamato l'87enne e le avrebbero detto di essere impiegati dell'Enel e che nel giro di pochi minuti avrebbero raggiunto la sua abitazione per effettuare la lettura dell'ultima bolletta dell'energia elettrica e che dovevano eseguire la voltura del contratto con il contestuale pagamento da parte del cliente. E' stato a quel punto che l'anziana ha allertato i carabinieri che hanno sorpreso i due mentre cercavano di farsi consegnare una somma di denaro. Bloccati, dopo una tappa presso la caserma per l'identificazione, per il 30enne e il 21enne è scattata la denuncia e la proposta per il foglio di via obbligatorio.