Ruba merce da bancali supermercato e lancia oggetti ai carabinieri: arrestato In carcere un 24enne del Gambia con l'accusa di rapina impropria

Ruba merce dai bancali nei pressi di un supermercato, viene scoperto e lancia oggetti ai carabinieri. Per questo motivo un 24enne del Gambia è stato arrestato dai militari della Stazione di Arpaia a Paolisi, lungo l'Appia. L'allarme è scattato quando qualcuno ha notato l'extracomunitario prendere qualcosa dai bancali sistemati in un magazzino. Giunti sul posto i carabinieri hanno cercato di intimare l'alt al giovane che, quando ha capito di essere stato scoperto, ha lanciato vari oggetti contro i carabinieri per cercare di scappare. Bloccato, per l'uomo è scattato l'arresto e il trasferimento in carcere a Benevento con l'accusa di rapina impropria.