Auto sbanda e si ribalta al quartiere Mellusi, ferito il conducente Volkswagen Polo contro auto in sosta, Incidente nella notte in via Nicola Sala

Momenti di paura la scorsa notte in via Nicola Sala, al rione Mellusi, per un incidente stradale. Una persona ferita e trasportata in ospedale è il bilancio del ribaltamento di un veicolo dopo che aveva urtato un'altra auto in sosta. Si tratta di una Volkswagen Polo con a bordo un 34enne che, evidentemente dopo aver perso il controllo, l'auto è finita contro una lancia Y parcheggiata lungo la centrale arteria cittadina. In seguito all'urto la Polo si è ribaltata al centro della carreggiate. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, i carabinieri e l'ambulanza dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa 118. estratto dall'abitacolo, l'uomo è stato poi trasferito in ospedale a causa delle ferite riportate. Saranno ora i rilievi dei carabinieri a dover stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.