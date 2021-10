Una storia penosa: una mamma ed un figlio che la picchia senza pietà Giudizio immediato per un 52enne di Benevento, arrestato a luglio

Da metà luglio è in carcere, ora per lui è stato disposto il giudizio immediato. Lo ha fissato per il prossimo 9 maggio il gip Maria Di Carlo, su richiesta del sostituto procuratore Francesco Sansobrino, per un 52enne di Benevento – è difeso dall'avvocato Fabio Russo -, accusato di maltrattamenti e lesioni ai danni della mamma. Una storia pensosa, purtroppo non l'unica: racconta le “violenze fisiche e morali”, le “umiliazioni” che la malcapitata avrebbe subito. Bersaglio delle pretese di denaro del figlio, per acquistare droga ed alcol.

Lui l'avrebbe ripetutamente picchiata con calci e pugni, strattonata, minacciata e pesantemente offesa. “Sei una vecchia di m..., sei una poco di buono”, le avrebbe urlato in continuazione,, causandole “sofferenze e un disagio cosi grave” da diventare “incompatibile” con le normali condizioni dell'esistenza.

Per l'uomo anche l'addebito di tentata estorsione, prospettato in un altro procedimento scandito da una consulenza psichiatrica del dottore Teofilo Golia, che ne ha accertato la capacità di intendere e di volere.

Una situazione incredibile, che aveva raggiunto l'apice a luglio, quando il 52enne, che per questo era stato arrestato dai carabinieri, avrebbe colpito la madre alla testa con un bastone in alluminio, continuando a minacciarla e ad ingiuriarla: “Devi morire come tua madre...”.