Morte operaio 28enne, Valle: una strage drammatica Il segretario generale della Cgil: lunedì un'ora di sciopero e incontro con il Prefetto

“E' drammatico, una strage continua”. Così il Segretario Generale della Cgil di Benevento, Luciano Valle, sul drammatico incidente sul lavoro avvenuto ieri a Benevento che è costato la vita ad un operaio di 28 anni.

“Non si può morire di lavoro a 28 anni, una situazione così spiacevole che è difficile perfino trovare le parole per parlarne. Come sindacato confederato stiamo chiedendo con forza l'adeguamento degli organici degli organi ispettivi che ormai sono ridotti all'osso”.

E poi dettaglia: “In queste ore stiamo proclamando per lunedì un'ora di sciopero nel settore edile proprio per richiamare l'attenzione. Lunedì incontreremo anche il Prefetto di Benevento per rilanciare la tematica della sicurezza. Sono tragedie che ormai contiamo ogni giorno soprattutto nel settore edile e dell'agricoltura, per quel che riguarda la nostra provincia. In questo Paese occorre una svolta”.