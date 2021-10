Maltempo. A Bocca della Selva la prima nevicata della stagione Il vento freddo da Nord e la pioggia hanno fatto registrare la prima precipitazione nel Sannio

Prima nevicata nel Sannio. Inaspettata ma senza dubbio capace di rendere il paesaggio affascinante. Subito virali le foto pubblicate dalle pagina facebook del Rifugio Montano Bocca della Selva e dal rifugio La Torre. Immagini che arrivano proprio dal comprensorio sannita del Matese.

Bocca della Selva torna imbiancata dopo una torrida estate. Temperature rigide fin dalla scorsa notte quando sul Sannio è caduta abbondante la pioggia. In mattinata un ulteriore abbassamento delle temperature ha poi provocato una leggera nevicata sul Matese e nei centri di Bocca della Selva che fa parte anche del territorio di Cusano Mutri. Nessun problema per la viabilità mentre il termometro in mattinata è sceso a –1 che, complice anche il vento che soffia da Nord, ha innescato la prima nevicata di questa stagione autunnale. La finissima coltre bianca si è poi quasi del tutto sciolta per via della pioggia e di un leggero innalzamento delle temperature. Temperature basse che caratterizzeranno anche la giornata di domani.