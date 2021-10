Ferito da un colpo d'arma da fuoco in collina, indaga la polizia In ospedale 58enne di Ceppaloni. Alla base del ferimento un incidente di caccia

E' arrivato in ospedale ferito da un colpo d'arma da fuoco e i medici hanno immediatamente fatto scattare l'allarme. Si tratta di un 58enne di Ceppaloni. L'uomo, secondo una prima ricostruzione si trovava nel vicino territorio di san Leucio del Sannio, forse per raccogliere funghi, quando è stato colpito da un proiettile. Soccorso è stato trasferito al San Pio di Benevento dove i medici lo hanno ricoverato. Al pronto soccorso sono quindi intervenuti gli agenti della Squadra mobile della Questura Sannita. Resta ora da stabilire se si sia trattato di un incidente di caccia o di altro.

AGGIORNAMENTO

Sarebbe stato un incidente di caccia a provocare il ferimento del 58enne di ceppaloni che, per fortuna, non è in gravi condizioni. Sono stati gli agenti della Mobile ad ascoltare sia il malcapitato che colui che avrebbe erroneamente premuto il grilletto che è stato identificato.