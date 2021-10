Rogo Airola. Quattordici sindaci al fianco imprenditori Affinita e De Lucia "Come Istituzioni saremo vicini per ogni iniziativa di sinergia e di collaborazione"

"In questo momento di difficoltà esprimiamo la nostra vicinanza all'azienda Sapa, agli operai ed alle rispettive famiglie, al territorio di Airola ed a quello di tutte le Comunità che sono state interessate dall'incidente. Le famiglie Affinita e De Lucia e l'azienda Sapa da sempre rappresentano motivo di lustro per il Comprensorio intero nonché una risorsa occupazionale preziosa". Un messaggio di speranza, vicinanza quello che arriva da numerosi sindaci della Valle Caudina e della vicina provincia di Caserta dopo il devastante incendio che ha praticamente messo in ginocchio la Sapa e l'azienda di logistica al suo interno.

Un documento di vicinanza e stima firmato dai primi cittadini di Airola, Arienzo, Arpaia, Bonea, Bucciano, Cervinara, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant'Agata de'Goti e Santa Maria a Vico.

"Come Istituzioni saremo vicini per ogni iniziativa di sinergia e di collaborazione. Plaudiamo all'immediata attivazione delle procedure di sostegno a quanti si trovano allo stato privati della posizione lavorativa esprimendo anche ad essi la massima e sincera solidarietà.

Allo stesso modo auspichiamo che vengano posti in essere tutti gli approfondimenti tesi a garantire la massima sicurezza a pro delle Comunità e dell'ecosistema.

Convinti di come tutti siamo membri di una medesima squadra chiamata a lavorare all'unisono in questo momento di angoscia; Sicuri di ripartire come e più forti di prima".