Giù da un ponte a Cautano, muore un 71enne Il dramma questa sera nelle campagne della Valle Vitulanese

Dramma questo sera a Cautano per la morte di un 71enne di Campoli del Monte Taburno trovato alla base dei piloni di un ponte alla località Asciello. Inutili purtroppo i soccorsi per l'uomo morto per l'impatto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Tutto inutile purtroppo. Ora resta da stabilire se si sia trattato di un incidente o di altro. Al momento non è escluso che il pensionato abbia messo in atto un gesto estremo. Ipotesi che dovrà ora essere confermata o meno dalle indagini.