Dramma alle porte di Benevento, sbanda con la moto e muore L’incidente stradale alla località Medina tra la città e il territorio di Sant’Angelo a Cupolo

Tragedia questo pomeriggio alle porte di Benevento dove un giovane in sella ad una moto, mentre percorreva la strada che da Pacevecchia conduce a San Nicola Manfredi, alla località Medina di Sant'Angelo a Cupolo , ha perso il controllo ed è rovinato sull'asfalto. Fatale l'impatto tra la carreggiata e la cunetta in cemento. Sul posto sono accorsi i soccorritori dell'unità di Rianimazione della Croce Rossa e i carabinieri di Benevento. All'arrivo dei soccorritori per il malcapitato non c'era più nulla da fare. Saranno ora le indagini dei carabinieri a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.



AGGIORNAMENTO

Lunghi segni di frenata sull'asfalto intermezzati da altri elementi che serviranno a ricostruire la traiettoria della moto che si è fermata a duecento metri circa dal corpo.

A perdere la vita un 23enne di San Nicola Manfredi che da Benevento viaggiava in direzione di casa.