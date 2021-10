Incendio Airola, scuole chiuse e nuovi controlli Si procederà all'esame su terreni, alimenti e aziende zootecniche

Scuole chiuse anche domani ad Airola. L'amministrazione comunale, dopo l'incendio che ha distrutto capannoni della Sapa, ha deciso di prorogare anche alla giornata di lunedì la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado, per la scuola sia pubblica che privata.



A tracciare il punto della situazione in un video messaggio il sindaco Vincenzo Falzarano.

Oltre all'installazione della centralina per il rilevamento della diossina sistemata nei pressi del luogo del disastro ecologico la fascia tricolore ha chiesto all'Arpac di installare un'altra centralina, sempre per il rilevamento della diossina, ma nel centro urbano.

La fascia tricolore ha annunciato che ancora l'Arpac, con il supporto del'Asl, effettuerà il campionamento e il controllo su terreni e alimenti.

Mentre il servizio veterinario dell'Asl sta già monitorando le varie aziende zootecniche. Rilevazioni anche sulle acque. In attesa dei risultati prosegue il continuo coordinamento con le istituzioni sovra comunali.