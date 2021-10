"Truffa sulle indennità di disoccupazione", 14 rinvii a giudizio Processo a maggio, per altro imputato dovrà essere tradotta in arabo richiesta di rinvio a giudizio

Lo stralcio della posizione di Ahmed Touhami, 53 anni, di Amorosi, che comparirà a giugno dinanzi al giudice dopo la traduzione in arabo della richiesta di rinvio a giudizio, e quattordici rinvii a giudizio. Sono le decisioni del gup Gelsomina Palmieri per le quindici persone chiamate in causa da una inchiesta del sostituto procuratore Assunta Tillo e della guardia di finanza su una presunta truffa ai danni dell'Inps.

Dovranno affrontare il processo, che partirà il 30 maggio, Angelo De Lucia, 46 anni, di Solopaca, Antonio Autore, 44 anni di Reino, Flavio D'Alessio, 48 anni, di Dugenta, Antonio De Rosa, 49 anni, Carmine De Rosa, 53 anni, di Telese, Bruno Di Caprio, 45 anni, di Solopaca, Hamid Hafsi, 49 anni, di Solopaca, Pasqua Iannotta, 50 anni, di Telese, Rita Malfettone, 40 anni, di Solopaca, Carmen Mastrocinque, 39 anni, di Solopaca, Luigi Sacco, 72 anni, di Melizzano, Ioana Tinca, 58 anni, di Amorosi, Rosanan Zuppa, 40 anni, di Telese, Ovidiu Oprea, 40 anni, di Telese, difesi dagli avvocati Antonio Leone, Ettore Marcarelli, Danilo Riccio, Vincenzo Gallo, Nico Salomone, Benedetta Masone, Federica Ventorino, Alessandro Tanzillo, Massimo Scetta, Massimiliano De Matteo.

Nel mirino degli inquirenti i contratti di lavoro “mai intervenuti” tra la 'Delta srl' di cui De Lucia è indicato come legale rappresentante e una serie di dipendenti, e la presentazione all'Inps di Benevento delle domande di disoccupazione. In questo modo, sostiene l'accusa, avrebbero indotto in errore l'Istituto sull'effettività del rapporto – inizio e cessazione -, con la percezione, considerata per questo indebita, dell'indennità di disoccupazione. Attenzione puntata su fatti che si sarebbero verificati tra dicembre 2013 e il 2016 e su una somma complessiva di circa 80mila euro.