Abbiamo litigato con toni accesi, ma non l'ho mai aggredita fisicamente Interrogato un 60enne di Benevento che non può avvicinarsi alla moglie, dalla quale si sta separando

Ha scelto di non rispondere alle domande del gip Pietro Vinetti e di rilasciare solo alcune dichiarazioni spontanee. Parole con le quali ha provato ad allontanare l'addebito di maltrattamenti che gli è costato il divieto di avvicinamento alla moglie, dalla quale si sta separando, e ai luoghi che frequenta.

E' vero che abbiamo litigato più volte, e anche con toni molto accesi, ma non l'ho mai aggredita fisicamente, si è difeso un 60enne di Benevento che questa mattina, accompagnato dall'avvocato Nico Salomone, è comparso in Tribunale per l'interrogatorio di garanzia dopo la misura disposta nei suoi confronti in una inchiesta del sostituto procuratore Maria Colucci e della Squadra mobile.

Un'indagine avviata dopo la denuncia della donna – è assistita dall'avvocato Mario Verrusio – su fatti che si sarebbero verificati dallo scorso maggio. Quando, secondo gli inquirenti, lui l'avrebbe offesa e minacciata, colpendola con uno schiaffo in una occasione, durante le liti con l'ex coniuge, dopo la sua decisione di chiedere la separazione, sancendo la fine del rapporto.