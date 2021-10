Omicidio Nizza, "minacce" ai familiari di un testimone: "Tuo figlio è un infame" Sei le persone di Benevento di cui è stato chiesto il rinvio a giudizio

Avrebbero minacciato e perseguitato i familiari di un teste nell'indagine sull'omicidio di Cosimo Nizza, per costringerlo a ritrattare le sue dichiarazioni. E' il quadro, riempito dalle accuse di intralcio alla giustizia, stalking e lesioni contestate a vario titolo, per il quale il sostituto procuratore Giulio Barbato ha chiesto il rinvio a giudizio di sei persone di Benevento.

Si tratta di Giuliana De Nunzio, 63 anni, Raouda Bent Bejaoui 58 anni, Annarita Taddeo, 30 anni, Giovanni Fallarino, 64 anni, Nazzareno Taddeo, 59 anni, Luca Manco, 44 anni, che, difesi dagli avvocati Claudo Fusco, Francesco Fusco e Vincenzo Sguera, sono stati chiamati in causa da una indagine del pm Flavia Felaco e della Squadra mobile che nel luglio del 2019 era sfociata in una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti delle tre donne, poi tornate in libertà, con il divieto di avvicinamento all'abitazione ed ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese – sono assistite dall'avvocato Antonio Leone –, dopo l'interrogatorio di garanzia.

Un appuntamento nel corso del quale avevano ammesso le loro condotte, ma le avevano giustificate con motivi di astio precedenti, non con la volontà di intimidire quelle persone per costringere un loro familiare a rimangiarsi ciò che avevano affermato nell'inchiesta sul delitto Nizza, ucciso a colpi di pistola il 27 aprile del 2009 sotto la sua abitazione al rione Libertà. Un omicidio per il quale, il 5 marzo del 2019, era stato arrestato Nicola Fallarino (avvocati Vincenzo Sguera e Domenico Dello Iacono), 37 anni di Benevento, che lo scorso 26 marzo è stato condannato all'ergastolo perchè ritenuto uno degli autori, con una sentenza impugnata in appello.

Le tre donne – De Nunzio è la mamma di Fallarino, Taddeo la compagna e Bejaoui sua madre – avevano sostenuto che la conflittualità era nata ben prima dell'arresto di Fallarino, dopo la fine di un rapporto, che durava da anni, di amicizia e anche di condivisione della gestione di due bar. Avevano dunque respinto gli addebiti prospettati, le minacce, con messaggi via whatsapp e telefonate (“Tuo figlio è un infame...”), le aggressioni e un raid in un locale, di cui sarebbero rimasti vittime i congiunti del testimone.

L'udienza preliminare era in programma questa mattina dinanzi al gup Loredana Camerlengo, ma, a causa di un problema di notifiche, è slittata al 12 maggio del prossimo anno.