Reti e richiami per catturare cardellini, denunciate due persone Operazione dei carabinieri forestali a San Giorgio del Sannio

Uccellagione e maltrattamento di animali sono le accuse per due persone identificate dai carabinieri forestali di San Giorgio del Sannio che hanno effettuato un servizio contro il bracconaggio in località Recupo. I militari hanno trovato all’interno di un uliveto alcune reti, congegni e apparecchiature acustiche utilizzate per la cattura di cardellini. Cinquantacinque esemplari trovati in minuscole gabbie mentre altri quattro erano utilizzati come richiami acustici naturali. Contattato il veterinario dell’Asl di Benevento che ha accertato le buone condizioni di salute dei volatili che sono stati quindi liberati. Gli altri quattro cardellini sono stati invece affidati alle cure dei sanitari per un successivo reintegro nel loro ambiente naturale.