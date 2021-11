Tragico incidente stradale a Benevento, muore un uomo FOTO - Auto fuori strada lungo la Statale 90 Bis, nulla da fare per il conducente

Tragico incidente stradale questo pomeriggio alle porte di Benevento. È accaduto lungo la statale 90 bis, a poche centinaia di metri dall'ingresso del rione Capodimonte. È qui che un uomo alla guida della sua utilitaria probabilmente dopo aver perso il controllo del veicolo e' finito sulla scarpata e l'auto si è poi ribaltata su un fianco, travolgendolo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal vicino comando provinciale, i carabinieri e gli agenti della polizia stradale. Inutile, purtroppo, l'intervento dei sanitari del 118. Al loro arrivo per il malcapitato non c'era già più nulla da fare. L'incidente stradale in un tratto di strada spesso teatro di incidenti.

