Addio al dottore Paolo Ferravante, storico urologo del Fatebenefratelli Il professionista vittima dell'incidente lungo la 90 bis

E' stato per vent'anni l'urologo di mio padre, per il quale il dottore Paolo Ferravante era diventato più che il suo specialista di fiducia. Un mese fa o poco più l'ultima volta in cui lo ha visitato nel suo studio, nella splendida casa di famiglia di Paduli, il paese nel quale tornava sempre e non solo per motivi professionali. Le sue radici erano lì, quelle di un medico brillante che era molto conosciuto non solo come storico responsabile della Urologia dell'ospedale Fatebenefratelli.

Apparentemente burbero, Ferravante aveva la capacità di entrare in connessione con i suoi pazienti. Pochi fronzoli, arrivava subito al punto, offrendo la soluzione al problema, indicando il percorso da seguire, e così catturava la partecipazione di chi gli stava di fronte, accrescendone la consapevolezza. Ne ha viste migliaia e migliaia di persone nella sua carriera, trascorsa dividendosi tra la sala operatoria ed il reparto, sempre nel segno dell'umiltà e della generosità.

Un destino assurdo, in agguato lungo quella statale che avrà percorso milioni di volte, lo ha strappato ai suoi affetti. “Ad una comunità alla quale – commenta il sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli – ha sempre dato lustro, che ora ha perso un suo figlio prestigioso”.