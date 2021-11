Esplosione a Capodanno, Antonietta ferita: rinviato a giudizio un 49enne A gennaio il processo per Angelo Iannotta, carabiniere, di Sant'Agata dei Goti

Rinviato a giudizio dal gup Maria Di Carlo, così come chiesto dal pm Francesco Sansobrino – la difesa aveva invece sollecitato il non luogo a procedere -, Angelo Iannotta (avvocati Giuseppe Stellato e Antonio Mirra), 49 anni, di Sant’Agata de’ Goti, un appuntato dei carabinieri in servizio fuori provincia, accusato di essere il responsabile dell'esplosione dell'ordigno che la notte di Capodanno del 2019, nella cittadina saticulana, aveva provocato gravi lesioni ad Antonietta ( parte civile con l'avvocato Carlo Fucci), una 36enne che con il compagno stava festeggiando con altre persone l'arrivo del nuovo anno nella tendostruttura allestita in piazza Trieste. Il processo partirà l'11 gennaio del prossimo anno dinanzi al primo collegio del Tribunale.

