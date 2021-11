Green pass nei locali, multe per commercianti e clienti I controlli nel Fortore dei carabinieri

Trentasette esercizi pubblici e 71 persone nel mirino dei controlli dei carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo sul rispetto della normativa “green pass“.

A Foiano di Val Fortore ed a San Marco dei Cavoti multe di 400 euro l’una per i titolari di due locali che non avevano verificato il possesso della “certificazione verde Covid-19” degli avventori al loro ingresso.

Sempre a San Marco dei Cavoti, stavolta su richiesta del titolare di un esercizio pubblico, i militari sono intervenuti per controllare due persone non del posto, di cui una è risultata già nota alle forze dell’ordine, con una multa di quattrocento euro per mancanza del “green pass”.