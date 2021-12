Auto in fiamme nella notte a Bonea Distrutta la parte posteriore di una Lancia Y. In Valle Telesina paura per conducente Opel Astra

Vigili del fuoco al lavoro questa notte in Valle Caudina e in Valle Telesina per due incendi che hanno interessato altrettante auto.

Nel primo caso, in via Variale a Bonea, le fiamme hanno danneggiato una Lancia Y che la proprietaria aveva lasciato in sosta lungo la strada. Quando è scattato l'allarme, intorno alle 4.30, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Spento l'incendio, pompieri e militari hanno effettuato un primo sopralluogo per cercare di individuare le cause dell'incendio. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata.

Probabilmente un guasto ha invece provocato il rogo nel vano motore di una Opel Astra in movimento. Erano le due quando l'automobilista si è accorto del fumo mentre percorreva la strada che da San Salvatore conduce a Puglianello. Lavoro in questo caso per i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme.