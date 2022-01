"Ho fame e freddo": senzatetto chiama carabinieri e viene aiutato In strada solo con una maglietta estiva: i militari gli hanno offerto un pasto e portato al caldo

"Ho fame e tanto freddo": senza un posto dove andare, chiama i carabinieri e chiede aiuto. I militari lo hanno trovato. Camminava sulla statale Appia alle porte di Montesarchio, in provincia di Benevento. Era infreddolito, aveva solo una maglia e scarpe estive, lo hanno aiutato. Non mangiava da giorni. Ieri sera - raccontano i carabinieri - al comando di Montesarchio arriva una chiamata, la voce di un ragazzo in un italiano stentato: "Ho fame e tanto freddo. Non so dove andare. Aiutatemi". La pattuglia della Radiomobile è partita e ha trovato un giovane nigeriano, 24 anni, che camminava, a fatica, sulla statale Appia. Era vicino ad un bar pasticceria e i carabinieri lo hanno subito portato a prendere un pasto caldo. Intanto hanno scoperto che il ragazzo aveva in corso una richiesta di soggiorno umanitario. Dopo averlo fatto mangiare, i carabinieri hanno contattato l'ufficio immigrazione e la Caritas di Benevento perché non trascorresse un'altra notte fuori al freddo e sono riusciti a trovargli un posto dove stare. Lo hanno accompagnato sull'autobus: "Grazie", così, con un sorriso, ha salutato i carabinieri che lo avevano aiutato