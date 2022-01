Valle Caudina: trovate in possesso di droga, segnalate 23 persone Controlli dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio

Sono state ventitre le persone trovate in possesso di stupefacenti, e per questo segnalate alla Prefettura come assuntori, dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio nel corso di una serie di controlli svolti nei giorni scorsi. Un'attività che ha interessato le zone adiacenti i locali della “movida” e gli ingressi

delle scuole superiori. Trentuno, tra cocaina, eroina, hashish e marijuana, i grammi di 'roba' sequestrati a Montesarchio, Ceppaloni, Airola e S.Agata de’Goti.

A S.Agata, Arpaia, Ceppaloni e Forchia, inoltre, i militari hanno proposto per il foglio di via sei personaggi già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, provenienti da altre province campane. Alcuni di loro sono anche stati segnalati alla Procura.