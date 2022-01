Ladri ancora nell'info point del complesso monumentale di Sant'Ilario Da una prima ricognizione sembra che dalla struttura non sia stato portato via nulla

Hanno utilizzato la stessa tecnica dell'altra volta i ladri che la scorsa notte sono nuovamente entrati all'interno dell'info point del complesso monumentale di Sant'Ilario, a pochi passi dall'Arco di Traino a Benevento. Una nuova incursione che, per fortuna, non ha consentito ai responsabili di portare via nulla dalla struttura in legno posta a lato della chiesa nei giardini dell'area.

Anche stavolta - la precedente 'visita' c'era stata tra il 30 e il 31 dicembre scorso - i malviventi hanno rotto il vetro della finestra per entrare all'interno dove però non hanno trovato niente da portare via. Questa mattina la scoperta del tentativo di furto e del danneggiamento dell'infisso. Sul posto le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini.