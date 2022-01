Positivo al Covid, sorpreso nel suo bar: denunciato dalla Guardia di Finanza Proseguono le verifiche nelle attività commerciali nel Sannio

E' stato denunciato e multato per violazione della normativa covid. Si tratta del titolare di un bar di Benevento sorpreso dai militari della Guardia di finanza nel locale nonostante fosse positivo al coronavirus.

La scoperta durante i controlli di routine che ormai da mesi le forze dell'ordine effettuano e che nelle ultime settimane si sono concentrati specialmente nelle attività commerciali.

Per l’uomo è scattata la denuncia penale per inottemperanza ad un ordine legittimamente dato dall'autorità sanitaria per contenere una pandemia. I finanzieri del del Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento durante la verifica hanno notato l’uomo dirigersi con passo spedito verso la toilette, chiudendo la stessa e cercando, secondo l'accusa, di sottrarsi al controllo.

Un atteggiamento che non è sfuggito ai finanzieri che hanno quindi chiesto all'uomo di uscire e di mostrare i suoi documenti per l'identificazione e i controlli di routine ai quali, ovviamente, si sono aggiunti anche quelli del certificato verde, ovvero del green pass, che è risultato essere sospeso. Per capire il perchè, i militari hanno quindi effettuato una verifica presso l'Azienda sanitaria locale, dalla quale è emerso che l’uomo era in regime di quarantena poiché positivo al Covid-19 dal 21 gennaio. Per il trasgressore è subito scattata la segnalazione all’Autorità giudiziaria per le violazioni al testo unico leggi sanitarie, nonché la sanzione amministrativa di 400 euro per la violazione dell’obbligo di certificazione verde sul posto di lavoro e la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio.

“In questa delicatissima fase – spiegano dal comando provinciale di via Bologna - i controlli esperiti sono un tassello fondamentale del sistema sicurezza: è essenziale che tutti continuino a seguire con responsabilità e senso civico le indicazioni della sanità e le prescrizioni dettate, per contenere la diffusione del Covid e favorire lo svolgimento delle attività economiche e sociali nel rispetto della salute propria e della collettività”.