Lavori Telesina. Il sindaco Romano: "Tempi lunghi per burocrazia e contenziosi" Il primo cittadino di San Salvatore Telesino: Temo che ci vorrà tempo per l'avvio del raddoppio

L'opinione di tutti è sempre la stessa. Al più presto devono partire i lavori che vanno completati in tempi certi per impedire tante altre nuove tragedie lungo quell'arteria. Strada Statale Telesina che da Benevento conduce a Caianello. Un'arteria fondamentale per il traffico leggero e pesante con il transito di migliaia e migliaia di camion che trasportano meric lungo l'Italia centro meridionale. Due persone morte e una in gravi condizioni al San Pio il bilancio dell'ultimo incidente stradale. Un bilancio che purtroppo si è aggravato ieri con la seconda vittima. Matteo, 43 anni, di Rieti era in auto col papà quando c'è stato lo scontro con la Lancia condotta dall'imprenditore di Mirabella Eclano.

Raddoppio annunciato, finanziato e progettato ma è la burocrazia a rallentare l'iter come rimarca il sindaco di San Salvatore Telesino, Fabio Massimo Romano: “E' dal 2004 – 2005 parliamo di raddoppio imminente. Qualche mese fa pensavamo di essere arrivati ad un capolinea con la gara d'appalto ma purtroppo non è stato così. I tempi della burocrazia e dovuti anche ai contenziosi innanzi al Tar e al Consiglio di Stato stanno dilungando a dismisura i tempi. Si tratta di un appalto integrato quindi la ditta aggiudicatrice dovrà redigere il progetto esecutivo, bisognerà fare i saggi geologici specialmente nella zona di San Salvatore e tutto questo comporterà ovviamente tempi ancora più lunghi”.

Insomma una situazione tutta da delineare, almeno per quanto riguarda il concreto calendario delle opere strutturali che consentiranno di eseguire il raddoppio proprio da San Salvatore Telesino a Benevento. Ventisei chilometri di nuova arteria, divisa per corsie di marcia con al centro, finalmente, un guardrail che potrebbe evitare almeno gli scontri frontali dovuti ad una serie di motivazioni. “Per quanto posso ora immaginare i tempi saranno ancora lunghi proprio a causa della burocrazia e dei contenziosi. L'arteria, specialmente nel territorio di San Salvatore Telesino ha bisogno con urgenza di quei lavori”, l'appello finale della fascia tricolore del centro della Valle Telesina teatro dell'incidente mortale di sabato sera.