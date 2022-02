Movida, controlli e sanzioni: bilancio in Prefettura e nuove iniziative Riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, presieduta dal Prefetto Carlo Torlontano

La verifica dei risultati dei servizi di controllo disposti dal Questore di Benevento nello scorso weekend per garantire maggiore sicurezza nelle principali vie e piazze della città, maggiormente frequentate dai giovani durante il fine settimana e l'analisi dell'andamento dei controlli anche in provincia al centro della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, presieduta dal Prefetto Carlo Torlontano, alla quale hanno partecipato il Questore Edgardo Giobbi, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Eugenio Bua ed il vicecomandante provinciale dei Carabinieri, Gaetano Restelli.

Servizi che nell'ultimo fine settimana avevano portato anche alla sanzione per due commercianti finiti nel mirino delle forze dell'ordine per aver venduto alcolici a minori.

Si è convenuto per l’adozione di analoghe ordinanze anche per i prossimi fine settimana, nel quadro di una strategia che vede l’impegno congiunto di tutte le Forze dell’ordine ai fini del contrasto del consumo di alcolici da parte di minori e della prevenzione di atti di violenza giovanile. Controlli che saranno effettuati anche per il prossimo fine settimana.

Il prefetto e i vertici delle forze dell'ordine hanno poi analizzato la segnalazione del sindaco Telese Terme circa una furibonda lite registrata nella cittadina termale. In merito “preso atto della sensibilizzazione delle misure di vigilanza e di controllo del territorio già disposta dal Questore con il locale Commissariato, peraltro particolarmente attivo, unitamente al Comando Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita, nell’attività di prevenzione dei fenomeni che costituiscono segnali di disagio del mondo giovanile. A testimonianza la brillante operazione di polizia che ha portato all’adozione, da parte del Questore, di 9 provvedimenti di divieto di accesso ad aree urbane (D.AC.UR.) adottati nei giorni scorsi in relazione ad una rissa registratasi il 12 novembre 2021 presso un bar del centro telesino”.