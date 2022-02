Telese Terme, Caporaso su rissa tra giovani: Preoccupato come sindaco e genitore L'appello del primo cittadino: segnalate immediatamente questi episodi alle forze dell'ordine

“Mi è stato segnalato un video diventato virale di una rissa tra giovani su viale Minieri, nella serata di sabato scorso. Come sindaco, come cittadino e soprattutto come genitore non posso non essere preoccupato e come me tante mamme e papà che mi hanno contattato in queste ore, trasferendomi tutte le loro ansie e i loro timori". Così il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso interviene in merito ad un episodio a lui segnalato dopo un video che ritrarrebbe la lite avvenuta nella cittadina termale.

“Ho provveduto immediatamente – ha annunciato il primo cittadino - a segnalare quanto accaduto alle forze dell’ordine e al Prefetto di Benevento per metterlo al corrente di quanto accade nella nostra città, in modo particolare nei fine settimana, dunque mi sono attivato affinché delle problematiche relative alla sicurezza se ne occupino nelle sedi opportune le autorità competenti. Rivolgo un invito a tutti i cittadini – conclude il sindaco Caporaso - affinché segnalino direttamente alle forze dell’ordine episodi di violenza che si dovessero verificare nel nostro comune. La nostra sicurezza si fonda anche sul nostro essere cittadini attivi”.