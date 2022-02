"Donna violentata", il Gip rimette in libertà Buffolino dopo l'interrogatorio Obbligo di firma per il 57enne santagatese, che era finito agli arresti domiciliari

Rimesso in libertà dal gip Gelsomina Palmieri, con l'obbligo di firma, Raffaele Buffolino (avvocati Claudio Giorgio Suppa e Giandomenico Meccariello), 57 anni, di Sant'Agata dei Goti, che era finito agli arresti domiciliari per una ipotesi di violenza sessuale ai danni di una 47enne, contestata in concorso con Antonio Fulgieri (avvocato Lucrezia D'Abruzzo), 62 anni, anch'egli santagatese, per il quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere - confermata -, dove si trovava già, peraltro, per scontare una pena definitiva, anche per sequestro di persona.

La decisione per Buffolino è arrivata dopo l'interrogatorio di garanzia, nel corso del quale aveva negato ogni addebito, sostenendo di aver raggiunto la casa di Fulgieri perchè quest'ultimo, che non ha l'auto, gli aveva chiesto di accompagnare la donna – è rappresentata dall'avvocato Ettore Marcarelli- da un conoscente della stessa. Una versione ritenuta credibile dal giudice – è al centro di ulteriori approfondimenti investigativi- che ha per questo applicato l'obbligo di firma a carico del 57enne.